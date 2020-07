Stiri pe aceeasi tema

- Un infanterist marin a murit, iar alti opt sunt dati disparuti in urma unui accident produs, vineri, in cursul unui exercitiu, in largul coastelor statului California, informeaza CNN, citata de Mediafax.Accidentul a avut loc in apropierea Insulei San Clemente, situata in Oceanul Pacific, la circa 90…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona de competenta patru cetateni romani care transportau aproximativ 80 kilograme peste si 10 kg icre, fara sa detina documentele legale. In data de 12.07.2020, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Pardina,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, Anca Chirita, a declarat ca miercuri dimineata au fost reluate cautarile persoanei care ar fi disparut in Marea Neagra. "La misiune participa 12 scafandri, un echipaj de prim ajutor SMURD B. Alaturi de colegi au fost trimise…

- Viata marina mediteraneana din largul coastelor Italiei a prosperat in timpul perioadei de izolare la domiciliu, dupa ce calitatea apei s-a ameliorat, iar mai multe specii de vietuitoare au revenit in zonele lasate vacantate de oameni si de ambarcatiuni, a anuntat Garda de Coasta italiana, potrivit…

- Politistii au facut 13 retineri in urma unor perchezitii efectuate la persoane banuite ca aduceau in tara tigari de contrabanda la bordul unor nave care tranziteaza Dunarea, informeaza, joi, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.Potrivit unui comunicat al IGPF transmis AGERPRES, miercuri,…

- Se pare ca apa marii era foarte agitata, intrucat chiar o ambarcatiune iesita in larg pentru cautari a trebuit sa se intoarca la mal. "Am fost solicitati sa intervenim pentru cautarea unei persoane posibil disparuta in mare, iesita in larg cu o ambarcatiune in jurul orei 6,00", a informat…

- "Nu sunt pentru decretarea starii de insurectie", care i-ar permite presedintelui american Donald Trump sa desfasoare soldati activi in fata cetatenilor american si nu rezervisti ai Garzii nationale, a declarat Esper in cursul unei conferinte de presa. "Optiunea de a utiliza soldati activi…