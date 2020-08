Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nu stia nimic despre site-ul de finantare a constructiei zidului de la frontiera dintre SUA si Mexic pentru care fostul sau consilier Steve Bannon a fost inculpat, relateaza AFP. "Nu am mai avut de mult timp contact cu el", a afirmat Trump din Biroul Oval. Steve Bannon, unul dintre arhitectii campaniei prezidentiale a lui Trump in 2016, a fost inculpat si arestat joi. El este suspectat ca, impreuna cu alti trei reprezentanti ai site-ului 'We Build The Wall' ('Construim Zidul'), a deturnat bani de la sute de mii de donatori, potrivit…