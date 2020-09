Stiri pe aceeasi tema

- Prima lor dezbatere este prevazuta pentru sfarsitul lui septembrie, dar Donald Trump si Joe Biden si-ar putea incrucisa drumurile vineri in cursul unei ceremonii de comemorare a atentatelor de la 11 Septembrie 2001, noteaza AFP. Presedintele republican si adversarul sau democrat, care fac campanie pentru…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a declarat marți ca va urma „ordinele medicului” și nu va organiza mitinguri electorale din cauza pandemiei Covid-19, spre deosebire de rivalul sau, Donald Trump, potrivit AFP.„Cred ca aceasta este cea mai ciudata campanie din istoria…