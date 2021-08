SUA: Trump încearcă să blocheze trimiterea declaraţiilor sale fiscale către Congres Avocatii lui Donald Trump au inaintat miercuri recurs pentru a incerca sa blocheze trimiterea declaratiilor fiscale ale fostului presedinte american democratilor din Congres, argumentand ca acesta este vizat din motive exclusiv politice, relateaza AFP. "Cererile il vizeaza pe presedintele Trump pentru ca este un republican si un opozant politic", sustin avocatii sai, care vorbesc despre "represalii" in pledoaria sustinuta in fata unui tribunal federal din capitala Washington. Democratii, care controleaza Congresul, incearca de ani de zile sa obtina secretele fiscale ale celui de-al 45-lea presedinte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

