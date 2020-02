Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sosit marti la Davos pentru a participa la Forumul Economic Mondial, cu cateva ore inaintea inceperii dezbaterilor in cadrul procesului pentru destituirea sa, in Senatul de la Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In momentul in care elicopterul Marine…

- Aceasta i-ar permite presedintelui SUA sa celebreze achitarea sa in discursul anual cu privire al Starea Uniunii, la 4 februarie, in Congres. O destituire a miliardarului este putin probabila, in conditiile in care tabara sa republicana, majoritara in Senat, face bloc comun in spatele sau. Dar jocul…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat miercuri seara din Michigan "ura" democratilor din Congres, la scurt timp dupa punerea sa sub acuzare de catre Camera Reprezentantilor, scrie AFP. "In timp ce cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- In pofida disensiunilor dintre ei in ce priveste procedura de destituire lansata impotriva presedintelui Donald Trump, alesii americani au convenit marti asupra unui buget militar majorat si asupra crearii unei forte a spatiului, unul din proiectele la care tine liderul de la Casa Alba, relateaza AFP…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus doua articole de punere sub acuzare impotriva presedintelui american, Donald Trump, acuzandu-l pe acesta de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Conform agentiei Reuters, republicanul Donald Trump „se considera mai presus de lege”, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca Statele Unite "fac eforturile finale" pentru a ajunge la un acord comercial cu China, dar ca Washington-ul este alaturi de protestatarii din Hong Kong. La un eveniment in Biroul Oval, pentru semnarea unui ordin executiv referitor la violenta…

- Democratii, care controleaza Camera Reprezentantilor, este posibil sa respinga prezenta lui Hunter Biden si a avertizorului neidentificat la audierile ce vor incepe miercuri. Devin Nunes, republican din House Intelligence Committee, i-a inclus pe cei doi pe o lista de martori propusi pe care…