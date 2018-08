Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului justitiei Jeff Sessions sa puna capat anchetei privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016. Afirmand, intr-o postare pe Twitter, ca aceasta ancheta este marcata de conflictele de interese ale procurorului special Robert…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un respectat pastor,…

- Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care il critica in mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.

- Ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 ''este total discreditata'', a afirmat presedintele american vineri dimineata, potrivit AFP. ''Problema cu…

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…

- Kim Kardashian, o vedeta a productiilor TV de tip reality-show, care militeaza pentru eliberarea unei bunici condamnate la inchisoare pe viata, a discutat miercuri la Washington cu presedintele Donald Trump despre reforma carcerala din Statele Unite, informeaza AFP. Purtand o tinuta vestimentara…

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…