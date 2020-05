Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va parasi vineri Casa Alba, pentru prima data intr-o luna de zile, si va calatori la resedinta prezidentiala Camp David din statul Maryland, informeaza Reuters.

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in baza unui articol din Constitutie care nu a fost aplicat niciodata pana acum, relateaza AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres.…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu COVID-19, a fost mutat la terapie intensiva luni seara, dupa ce starea i s-a inrautațit, transmite BBC. Premierul britanic, 55 de ani, a fost internat duminica seara intr-un spital din Londra dupa ce timp de zece zile a avut simptome persistente, inclusiv…

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, i-a dat joi o replica presedintelui american Donald Trump, folosind platforma Twitter, preferata de liderul de la Casa Alba, semnaleaza Reuters. 'Nu va lasati inselati de doritorii de razboi obisnuiti, INCA O DATA, @realDonaldTrump (n. red. - contul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, in urma unei discutii telefonice purtate vineri cu omologul sau chinez Xi Jinping, ca Statele Unite si China 'lucreaza strans impreuna' in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, transmit dpa si Reuters, scrie Agerpres.Intr-o postare pe Twitter,…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat marti ca nu a fost testat pentru coronavirus, afirmand ca nu are simptome ale bolii si ca a fost examinat de catre medicul de la Casa Alba, relateaza Reuters. ''Nu cred ca este o mare problema. As face testul. Nu cred ca este cazul ... ma…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca a avut o conversatie telefonica "foarte buna" cu Abdul Ghani Baradar, unul dintre liderii Miscarii insurgentilor talibani afgani, la câteva zile dupa ajungerea la un acord care prevede retragerea trupelor americane din Afganistan,…