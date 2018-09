Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in Daily Caller, portal de stiri conservator, relateaza Reuters.



Facand referire la astfel de companii, printre care se numara Facebook si Twitter, Trump a spus in acest interviu, realizat marti, ca este de parere ca ele s-au amestecat deja in alegerile care vor avea loc la 6 noiembrie. In materialul…