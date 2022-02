Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave F 35 Lightning II ale Fortelor Aeriene ale Americii din Europa USAFE au aterizat joi, 24 februarie, in jurul orei 15, in Baza 86 Aeriana "Locotenent aviator Gheorghe Mociornita" de la Borcea.Potrivit MApN, aeronavele vor executa, in urmatoarea perioada, misiuni si antrenamente in comun…

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor fi trimise in Romania, in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in eventualitatea unei invazii ruse in Ucraina, au anunțat fortele aeriene germane (Luftwaffe).

