O echipa militara americana specializata in razboi cibernetic a desfașurat recent o „operațiune de vanatoare defensiva” in Lituania, stat membru NATO, pe fondul tensiunilor sporite din jurul razboiului in curs al Rusiei inmpotriva Ucraina, a informat US Cyber ​​Command (CYBERCOM) citat de Ziare.com . In cadrul unui comunicat, CYBERCOM a precizat ca este a doua astfel de desfașurare din luna mai incoace și a avut loc pe parcursul mai multor luni in coordonare cu Forța Naționala pentru Misiune Cibernetica (CNMF), alaturi de omologi din cadrul Ministerului lituanian de Interne. „Echipele au analizat…