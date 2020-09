Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit in urma incendiilor din nordul Californiei și au fost evacuati peste 50.000 de oameni. In plus fața de decese, faimoasa crama Chateau Boswell a disparut, o comunitate de case pentru persoanele fara adapost a ars și un numar nespus de case se tem ca vor fi cuprinse de flacari,…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit duminica in centrul tinutului viticol Napa Valley din nordul Californiei si s-a raspandit pe cel putin 800 de hectare, determinand evacuarea unui spital si a sute de case, au anuntat autoritatile citate luni de Reuters.

- Un incendiu a izbucnit, sambata dimineața, la un cunoscut hotel din București, acolo unde pompierii acționeaza cu mai multe autospeciale.Este vorba despre Hotelul Triumf de pe Șoseaua Kiseleff. Flacarile au izbucnit la acoperiș, iar pompierii acționeaza cu 6 autospeciale. Zece persoane, personal…

- Circa o jumatate de milion de persoane din Oregon au fost evacuate in timp ce zeci de incendii extreme, alimentate de vant, au mistuit vineri Coasta de Vest a Statelor Unite, distrugand sute de locuinte si provocand moartea a cel putin 16 persoane, au anuntat autoritatile, citate de Reuters.…

- Zeci de mii de californieni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, in urma ordinelor de evacuare, in pofida unui val de caldura si a pandemiei, din cauza incendiilor declansate de fulgere, care fac ravagii in regiunile uscate de lipsa precipitatiilor din zona San Francisco Bay si din…

- Pompierii galațeni au fost solicitați, puțin dupa miezul nopții, sa intervina la un incendiu izbucnit... The post 35 de persoane, evacuate temporar din cauza unui incendiu izbucnit la un apartament de bloc appeared first on Știri de Galați .