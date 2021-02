Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul golfului profesionist Tiger Woods, 45 de ani, a suferit marti dimineata "mai multe rani la picioare", necesitand o interventie chirurgicala, dupa ce a iesit de pe sosea si s-a rostogolit de mai multe ori in timp ce circula, singur, la volanul masinii sale in apropiere de Los Angeles,…

- Accident rutier cu victima in Navodari.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Randunelelor din Navodari.Un pieton a fost ranit.…

- Fundasul sud-african Motjeka Madisha, care numara 12 selectii cu echipa "Bafana Bafana", a incetat din viata duminica intr-un accident rutier, a anuntat un reprezentant al clubului sau, Mamelodi Sundowns, din Pretoria, citat de AFP. Jucatorul in varsta de 25 de ani era unul dintre ocupantii masinii…

- O femeie in varsta de 50 de ani a murit si un barbat de 53 de ani a fost ranit, in urma unui accident rutier produs luni dupa amiaza in comuna Curtisoara, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. In accident au fost implicate doua autoturisme…