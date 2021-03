Stiri pe aceeasi tema

- Identificat cu numele Ahmad Al Aliwi Alissa, potrivit unei transcrieri a numelui sau prezentata intr-o conferinta de presa, barbatul a fost ranit la picior in timpul schimbului de focuri cu politia in supermarketul King Soopers din Boulder si ulterior spitalizat. El se afla in prezent intr-o stare stabila…

- Un tanar de 21 de ani a fost inculpat pentru atacul armat de luni dintr-un supermarket din Boulder, Colorado, in cursul caruia zece persoane, printre care si un politist, au fost ucise, a anuntat marti politia, relateaza AFP si Reuters.Identificat cu numele Ahmad Al Aliwi Alissa, potrivit unei transcrieri…

- Un barbat a deschis focul luni, intr-un supermarket din Boulder, Colorado, ucigand zece persoane, inclusiv un ofiter de politie, inainte de a fi arestat. Este al doilea astfel de atac in mai putin de o saptamana in SUA, informeaza news.ro . Politia a furnizat putine detalii in legatura cu incidentul…

- ​Presedintele SUA Joe Biden a declarat miercuri ca violenta împotriva americanilor de origine asiatica este ''foarte îngrijoratoare'', declaratie ce survine dupa ce un barbat înarmat a ucis opt persoane, între care femei de origine asiatica, la Atlanta, în…

- Dupa analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere, "este probabil" ca aceeasi persoana sa fie implicata si in cele trei atacuri, a precizat un purtator de cuvant al politiei locale pentru AFP. Politia federala americana, FBI, participa la ancheta. Primul atac a provocat moartea a patru persoane…

- Opt persoane, printre care șase femei de origine asiatica, au fost ucise in incidentele armate care au avut loc in trei spa-uri diferite din Georgia, relateaza BBC, conform Mediafax. Poliția a spus ca patru persoane au fost ucise la un salon de masaj din Acworth, o suburbie la nord de Atlanta,…

- Romania se afla pe locul 4 in Europa dupa numarul dozelor administrate la 100 de persoane (5,59 persoane), anunța pe Facebook patforma RO Vaccinare, citand datele furnizate de Bloomberg. Dupa numarul...