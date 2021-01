Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern american al presedintelui Joe Biden a suspendat vanzarile de arme catre Arabia Saudita si de avioane de vanatoare F-35 catre Emiratele Arabe Unite pentru a ''reexamina'' decizia luata in timpul administratiei Trump, a anuntat miercuri Departamentul de Stat al SUA, relateaza AFP citata…

- Joe Biden, noul președinte al Statelor Unite, va avea prima intalnire oficiala cu un alt șef de stat luna viitoare. Liderul de la Casa Alba se va intalni cu Justin Trudeau, premierul Canadei. Premierul Canadei, Justin Trudeau, si presedintele american, Joe Biden, au avut vineri o “calduroasa” discutie…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Joe Biden va semna o serie de decrete inca din prima zi a presedintiei sale, miercuri, in special pentru a reangaja Statele Unite in Acordul de la Paris privind climatul, a anuntat sambata viitorul sef de cabinet, Ron Klain, informeaza AFP.

- Charles Michel s-a declarat șocat de evenimente și și-a exprimat convingerea ca se va face un transfer pașnic de putere catre Președintele ales, Joe Biden. The US Congress is a temple of democracy. To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock. We trust the US to ensure a peaceful transfer…

- Bogdan Mihai Nichitean, preot la Biserica Ortodoxa Romaneasca din Oregon, Statele Unite ale Americii, a vorbit cu „Adevarul” despre cum a fost „epoca Trump” pentru romanii de acolo si despre asteptarile lor de la noul presedinte ales, Joe Biden.