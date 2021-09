Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Bill de Blasio a declarat „urgenta de inundatii” in orasul New York, miercuri noapte. Metroul s-a inchis, iar rutele feroviare si aeriene dinspre New York si New Jersey sunt suspendate. Ploile puternice au urmat dupa uraganul Ida. New York se confrunta cu inundatii record, conform…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata in urma unei viituri care a inundat orasul Passaic din New Jersey, a declarat joi dimineata pentru CNN primarul Hector Lora, relateaza Reuters. Trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de circa 70 de ani a fost recuperat din mijlocul apelor,…

- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgenta, miercuri seara, pentru ceea ce a descris drept un ''eveniment meteorologic istoric'', cantitatile record de ploaie care au cazut in oras provocand inundatii si conditii periculoase pe drumuri, relateaza joi dimineata…

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facand din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- ​Accesul în restaurantele, salile de sport și cele de spectacole din New York va fi permis numai dupa prezentarea dovezii vaccinarii, a anunțat primarul Bill de Blasio. New York devine astfel primul oraș din SUA care va avea un pașaport COVID, denumit „Key to NYC pass”. Primarul…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat ca le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres . Decizia a fost luata din cauza creșterii numarului de cazuri cu tulpina Delta…

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in statul Maharashtra din vestul Indiei in urma alunecarilor de teren si a viiturilor declansate de ploile torentiale musonice care au inundat zonele joase si au izolat sute de sate, au anuntat vineri autoritatile, informeaza Reuters.