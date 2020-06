Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul american pentru Serbia si Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni ca Belgradul si Pristina au acceptat o intalnire la Casa Alba pentru a incerca relansarea dialogului blocat de peste un an, noteaza AFP, citata de Agerpres. Reuniunea a fost anuntata pe Twitter de Richard Grenell,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, pe Twitter, ca a ordonat retragerea Garzii Nationale din Washington D.C, el precizand ca acum este “totul sub control”, potrivit news.ro.“Tocmai ce am ordonat ca Garda noastra Nationala sa inceapa procesul de retragere din Washington…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat duminica retragerea Garzilor nationale din Washington, afirmand ca situatia este sub control, in contextul manifestatiilor declansate de moartea lui George Floyd, transmit agentiile internationale de presa. Garzile nationale "se vor retrage,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a dat ordin pentru inceperea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC. Acum totul este ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. ”Tocmai am dat un ordin pentru ca Garda Naționala sa inceapa procesul de retragere…

- Manifestantii s-au adunat in centrul Londrei, in Trafalgar Square, in jurul orei locale 13:00, scandand:"Fara dreptate nu este pace!" si "Nu pot sa respir!", cu referire la cuvintele lui George Floyd care isi dadea sufletul sub genunchiul unui politist alb. Unii arborau panouri din carton…

- Presedintele SUA Donald Trump va emite joi seara o ordonanta executiva prin care va modifica cadrul de reglementare destinat activitatilor retelelor de socializare online, in contextul disputei cu platforma de microblogging Twitter, afirma surse citate de agentia Reuters si de ziarul New York Times.Ordonanta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri dupa-amiaza ca analizeaza posibilitatea organizarii summitului Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) la Camp David, prin prezenta personala a liderilor politici, nu în mod virtual, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Acum,…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…