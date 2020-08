Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul de externe sloven Anze Logar au semnat joi, in orasul sloven Bled, o declaratie ''despre securitatea retelei 5G'' pentru protejarea spatiului cibernetic local, in special contra influentei Chinei, fara insa ca aceasta sa fie mentionata explicit,…

- Secretarul de stat Mike Pompeo incepe un turneu diplomatic in patru țari europene. Saptamana viitoare el va vizita succesiv Austria, Republica Ceha, Polonia și Slovenia. Potrivit Wall Street Journal, Pompeo are...

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca va vizita Polonia si alte trei tari europene saptamana viitoare, in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa repozitioneze trupe retrase din Germania, informeaza AFP. In cadrul acestui turneu european care va incepe…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat marti ca SUA sunt profund ingrijorate cu privire la avertismentul liderului executiv al Hong Kongului, Carrie Lam, care a declarat ca alegerile primare pan-democratie din teritoriu ar fi incalcat noua lege a securitatii nationale impusa…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca s-au inregistrat progrese in discutiile cu Uniunea Europeana asupra redeschiderii frontierelor pentru calatori provenind din SUA, unde epidemia de coronavirus nu slabeste, potrivit DPA si AFP."In ceea ce priveste convorbirile cu UE, noi…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca analizeaza posibilitatea de a interzice aplicatia chineza TikTok, scrie Agerpres. „Este un lucru pe care il analizam”, a declarat Trump intr-un interviu cu jurnalista Greta Van Susteren.„Este o piata enorma”, a subliniat el, fara a face alte precizari,…

- Secretarul de stat Mike Pompeo si-a exprimat miercuri increderea ca Washingtonul va ajunge la un acord pentru restabilirea legaturilor de calatorie cu Europa, reduse puternic din cauza pandemiei de coronavirus, in contextul aparitiei unor informatii ca Bruxellesul ar putea interzice sosirile din…

- TSMC, cel mai mare producator mondial de procesoare, va investi 12 miliarde dolari pentru o fabrica în Arizona, iar anunțul este considerat de administrația Trump ca fiind o mare victorie, fiindca va scadea dependența comerciala a SUA de China. Anunțul a fost salutat și de secretarul de stat Mike…