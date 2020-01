Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și China au convenit sa reia discuțiile semestriale menite sa rezolve disputele economice dintre cele doua țari, proces abandonat la inceputul administrației Trump, pe fondul conflictului comercial dintre țari, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Un oficial a declarat ca reluarea…

- Arabia Saudita a indemnat, vineri seara, Statele Unite si Iranul sa evite escaladarea crizei generate de asasinarea unui comandant militar iranian in Irak, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."In contextul evolutiei rapide a evenimentelor, Arabia Saudita lanseaza un…

- Statele Unite nu au nimic de oferit in negocierile pe tema programului nuclear, a transmis joi Coreea de Nord, cerand "masuri concrete" din partea Washingtonului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters."Statele Unite vorbesc despre dialog, dar este prea evident ca nu au nimic sa ne ofere…

- Atac armat in apropierea Palatului Prezidențial din Ciudad de Mexico. Patru oameni au murit și alți doi au fost raniți in acest incident, informeaza Reuters, citat de b1.ro.Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador nu se afla in acel moment in cladirea oficiala.

- Ungaria este pregatita sa inceapa negocierile cu gigantul rus Gazprom, pentru a ajunge la o noua ințelegere pe termen lung privind livrarea gazelor naturale, a informat luni Ministerul ungar de Externe, relateaza site-ul agenției Reuters.Țarile din Europa Centrala sunt aprovizionate cu gaze…

- Președintele Andrés Manuel López Obrador a respins categoric orice intervenție a Statelor Unite în Mexic, dupa ce omologul sau american, Donald Trump, a declarat ca Washingtonul va cataloga cartelurile de droguri mexicane drept organizații teroriste, informeaza postul BBC News, preluat…

- Ministerul iranian de Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul elvețian la Teheran, dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo și-a exprimat susținerea pentru protestele fața de majorarea prețului la benzina, relateaza site-ul agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dan Barna…

- Rusia a denuntat vineri comportamentul 'distructiv' al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in Ucraina, acuzand-o ca amplifica tensiunile, in loc sa incerce o reconciliere a pozitiilor intre Moscova si Kiev, si a calificat sprijinul militar al NATO pentru tara vecina drept 'destabilizator…