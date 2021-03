Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Uniunea Europeana au convenit sa relanseze dialogul bilateral cu privire la China si sa colaboreze pentru a aborda comportamentul provocator al Rusiei, potrivit unei declaratii comune date publicitatii miercuri, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Secretarul de stat al SUA, Antony…

- Uniunea Europeana a aprobat exportul a 43 de milioane de doze de vaccinuri contra Covid-19 de la sfarșitul lunii ianuarie (cand a introdus mecanisme de control in acest sens, dupa conflicul cu AstraZeneca) și pana acum, potrivit Reuters. Dupa implementarea sistemului de control, Bruxellesul a aprobat…

- Ugur Sahin, fondatorul BioNTech, partener cu Pfizer la fabricarea vaccinului anti-COVID, este optimist ca virusul va fi sub control in majoritatea țarilor europene pana la sfarșitul verii, in ciuda intarzierii campaniilor de vaccinare in multe tari din blocul european, informeaza Observatonews , care…

- Reacția instituției conduse de ministrul Bogdan Aurescu vine dupa ce statele membre UE au oficializat sanctiunile impotriva a patru inalti functionari rusi implicati in proceduri judiciare impotriva lui Aleksei Navalnii. Ministerul Afacerilor Externe a transmis pe Twitter ca „sancțiunile adoptate astazi…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a reasigurat luni Ankara ca Washingtonul condamna Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) pentru executarea a 13 turci rapiti in nordul Irakului, dupa ce Turcia a afirmat ca o declaratie anterioara a SUA este ”o gluma”, transmite Reuters, potrivit…

- Comisia Europeana va simplifica procedurile de autorizare pentru vaccinurile anti-Covid-19 eficace impotriva noilor variante ale SARS-CoV-2, a anunțat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, potrivit 360medical.ro. Anunțul vine in condițiile in care Comisia Europeana a fost…

- Politia rusa a procedat la peste 5.000 de arestari si a blocat centrul mai multor orase - inclusiv al Moscovei - in timpul unor noi manifestatii, in weekend, care au cerut eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, iar Uniunea Europeana si Statele Unite si Canada au condamnat o folosire ”disproportionata”…