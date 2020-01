Statele Unite si Irakul ar trebui sa continue misiunea lor comuna de a lupta impotriva gruparii extremiste Stat Islamic, a declarat miercuri presedintele irakian Barham Salih, relateaza dpa. ''Am avut o relatie de durata, iar Statele Unite au fost un partener pentru Irak si in razboiul impotriva SI", a spus Salih inainte de o intrevedere cu presedintele SUA Donald Trump, in marja Forumului Economic Mondial care are loc in statiunea elvetiana Davos. ''Aceasta misiune trebuie sa fie indeplinita si cred in voi si impartasesc aceeasi misiune pentru un Irak stabil, suveran care sa fie…