SUA si-au incheiat retragerea militara din nord-estul Siriei, mentinand un numar de circa 600 de militari in restul tarii dupa repozitionarea si reducerea efectivelor, a declarat ministrul apararii, Mark Esper, intr-un interviu acordat agentiei Reuters dupa summitul NATO de la Londra. Declaratiile lui Esper ar putea semnala sfarsitul unei perioade de turbulente si incertitudini in privinta prezentei militare americane in Siria dupa ordinul initial de retragere anuntat de presedintele Donald Trump in octombrie. De atunci, numarul efectivelor americane in Siria s-a redus cu circa 40% de la aproximativ…