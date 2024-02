Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea pe bursa a Nvidia, vedeta de anul trecut a bursei americane, a trecut miercuri pentru prima oara de pragul de 1,5 trilioane de dolari in condițiile in care entuziasmul investitorilor fața de inteligența artificiala nu pare sa cunoasca limite, relateaza Markets Insider.

- Japonia a semnat oficial joi contractul de achizitie a 400 de rachete de croaziera americane Tomahawk, una dintre masurile emblematice ale cresterii drastice a capacitatilor sale de aparare, pe care Tokyo intentioneaza sa le adapteze la tensiunile geopolitice tot mai mari din regiunea Asia-Pacific,…

- Cei mai instariți americani nu au deținut niciodata atat de mult din acțiunile listate pe bursa de la New York, chiar daca procentul gospodariilor care dețin acțiuni la bursa este și el la un nivel record, arata Markets Insider.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri ca presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas „s-a angajat” sa reformeze entitatea guvernamentala din Cisiordania ocupata, relateaza AFP.

- Armata israeliana a anuntat, sambata seara, ca a „incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza” si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene „in centrul si sudul acestui teritoriu”.

- Berkshire Hathaway, compania de investiții fondata și condusa de investitorul legendar Warren Buffett, a ajuns sa dețina acțiuni ale Apple in valoare de 177 de miliarde de dolari dupa ultimele creșteri de pe bursa americana, relateaza Markets Insider.

- Indicele Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1%, actiunile miniere conducand castigurile, cu o crestere de 4,2%, dupa ce sectorul de productie din China a inregistrat o expansiune neasteptata. Indicele Stoxx a cavansat cu 6,45% in noiembrie, potrivit datelor LSEG, pe masura ce actiunile au lasat in urma…

- Indicele Stoxx 600 a inchis in urcare cu 1%, actiunile miniere conducand castigurile, cu o crestere de 4,2%, dupa ce sectorul de productie din China a inregistrat o expansiune neasteptata. Indicele Stoxx a cavansat cu 6,45% in noiembrie, potrivit datelor LSEG, pe masura ce actiunile au lasat in urma…