SUA și Uniunea Europeana urmeaza sa impuna miercuri, 6 aprilie, sancțiuni suplimentare Rusiei, ca raspuns la acuzațiile Ucrainei conform carora trupele ruse au comis crime de razboi in orașul Bucha, informeaza CNN.Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca SUA vor interzice noi investiții in Rusia și vor aplica noi sancțiuni instituțiilor financiare ruse, precum și oficialilor de la Kremlin și familiile acestora.Potrivit Wall Street Journal, Washingtonul are in vedere sancțiuni impotriva celor doua fiice ale lui Putin și impotriva Sberbank, cea mai mare banca din Rusia, si Alfa…