- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze pe 13 iulie o vizita in Regatul Unit, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, relateaza Reuters conform News.ro . Aceasta va fi prima vizita in Marea Britanie a locatarului Casei Albe de la preluarea functiei, in ianuarie…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice din 20 martie, sa intreprinda o vizita in SUA, a anuntat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de Sputnik. „Donald Trump s-a declarat bucuros sa-l primeasca pe liderul de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va inlocui pe secretarul pentru Veterani David Shulkin cu Ronny Jackson, care este in prezent medicul presedintelui, scrie CNN, conform news.ro.Trump i-a multumit lui Shulkin pe Twitter pentru „serviciile aduse tarii noastre si veteranilor…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat ca este pregatit sa depuna marturie in fata procurorului special Robert Mueller, insarciat cu ancheta cu privire la o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, scrie AFP, conform news.ro.”Da, mi-ar placea sa o fac”, a declarat…

- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice, informeaza site-urile posturilor CNN si CNBC. Potrivit unor surse, Donald Trump i-a…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Donald Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile. Trump "nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema", a declarat seful agentiei de spionaj pentru Fox News.…

- Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump , nu mai are acces la informatiile strict secrete de la Casa Alba dupa ce au fost revizuite procedurile in vigoare. Jared Kushner, care este casatorit cu Ivanka Trump, fiica cea mai mare a presedintelui SUA, se ocupa de procesul de pace israeliano-palestinian,…