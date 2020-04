Stiri pe aceeasi tema

- Comandanti din marina militara americana au anuntat, miercuri, ca de pe portavionul Theodore Roosevelt, contaminat cu coronavirus, vor fi debarcati, pana vineri, inca aproape 2.000 de marinari, pe langa cei 1.000 scosi deja din dispozitiv, transmite dpa, preluata de agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Comandantului unui portavion american care se confrunta cu o contaminare agresiva cu coronavirus i s-a refuzat de catre Pentagon permisiunea de a-si evacua echipajul. „Nu cred ca am ajuns in acest punct“, a declarat secretarul american al apararii Mark Esper, intrebat la CBS despre o posibila evacuare…

- Portavionul american nuclear USS Theodore Roosevelt, cu circa 4.000 de militari la bord, se confrunta cu o contaminare galopanta a noului coronavirus. Comandantul portavionului a cerut evacuarea de urgența a militarilor, intr-o scrisoare cu accente dramatice. Pentagonul nu este de acord cu evacuarea,…

- Un grup de marinari de pe portavionul american USS Theodore Roosevelt a fost pus in carantina pe insula Guam, in urma depistarii coronavirusului, a confirmat vineri guvernatorul teritoriului respectiv din Micronezia al Statelor Unite, Lou Leon Guerrero, citat de Xinhua. Pana vineri, fusesera confirmati…

- Constructorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca a decis sa suspende plata dividendelor in ideea de a-si pastra lichiditatile pe fondul scaderii vanzarilor de autovehicule din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata de Agerpres. De asemenea, al doilea are constructor…

- Franta, Marea Britanie si Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Iran a Acordului nuclear, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.ro.Citește și: Demisia lui Ludovic Orban, varianta de rezerva a PNL pentru anticipate. Care este calendarul de pe masa…