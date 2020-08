Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo a declarat luni ca este ''profund preocupat'' de arestarea in Hong Kong a magnatului media Jimmy Lai, una dintre figurile emblematice ale miscarii pro-democratie in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Sunt profund preocupat de informatiile privind arestarea lui @JimmyLaiApple in conformitate cu legea draconiana de securitate nationala", a scris pe Twitter secretarul de stat american. Aceasta arestare este ''o dovada suplimentara ca Partidul Comunist Chinez a eviscerat libertatile din Hong Kong si drepturile poporului sau'',…