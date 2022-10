Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Marco Rubio și-a exprimat duminica, la CNN, ingrijorarea cu privire la posibilitatea unei lovituri ruse pe teritoriul NATO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Jucatorii americani de tenis Marcos Giron (58 ATP, favorit nr. 3) si Brandon Nakashima (69 ATP, favorit nr. 5) vor disputa finala turneului masculin de de la San Diego (California), turneu din categoria ATP 250, dotat cu premii in valoare totala de 612.000 de dolari. Fii la curent cu cele…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a anuntat marti, in Parlamentul European, ca le va propune statelor membre sa acorde o noua finantare pentru furnizarea de armament Ucrainei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Sportului din Arabia Saudita, printul Abdulaziz ben Turki Al-Faisal, a declarat sambata intr-un interviu oferit AFP ca ”obiectivul suprem” in sport al tarii sale este organizarea unei editii a Jocurilor Olimpice, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) propune ca persoanele neasigurate sa beneficieze de pachetul de baza de servicii medicale pentru a se cunoaste din timp starea de sanatate a populatiei si pentru a preveni suferinte si cheltuieli ulterioare, a anuntat, marti, secretarul de stat in Ministerul…

- Un juriu din Statele Unite a stabilit ca un fost angajat al Twitter este vinovat de spionaj pentru Arabia Saudita si familia regala conducatoare, a anuntat miercuri Departamentul de Justitie (DoJ) american, citat joi de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sute de pompieri din California se lupta cu cel mai mare incendiu care s-a raspandit in statul american pana in prezent in acest an, relateaza BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un val de "caldura extrema" afecteaza zeci de milioane de americani in acest weekend, fiind asteptate multe recorduri de temperatura in centru si nord-est, iar un incendiu de vegetatie se raspandeste alarmant in California, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…