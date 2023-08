SUA sare în ajutorul răniților de la Crevedia: ”suntem pregătiți să oferim orice asistență este necesară” Ambasada SUA la București a transmis luni, 28 august, un mesaj de condoleanțe familiilor și prietenilor celor care au murit in tragedia de la Crevedia. ”In numele Guvernului SUA și al poporului american, transmitem sincere condoleanțe familiilor și prietenilor celor afectați de cumplita tragedie care a avut loc in localitatea Crevedia. Gandurile noastre sunt alaturi […] The post SUA sare in ajutorul raniților de la Crevedia: ”suntem pregatiți sa oferim orice asistența este necesara” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ambasada SUA la București a transmis, pe pagina de Facebook, condoleanțe familiilor și prietenilor celor care au murit in tragedia de la Crevedia și precieaza ca “suntem pregatiți sa oferim orice asistența este necesara”.

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

