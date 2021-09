Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite risca sa ramana fara bani ”in cursul lui octombrie”, in cazul in care plafonul datoriei nu este ridicat, avertizeaza miercuri secretara americana a Trezoreriei, Janet Yellen, intr-o scrisoare adresata alesilor din Congres, dupa ce datoria americana a crescut vertiginos in timpul pandemiei…

- Plafonul datoriei a fost suspendat timp de doi ani, din august 2019 in iulie 2021, in baza unui acord intre administratia lui Donald Trump si Congres. ”Dupa restabilirea limitei indatorarii, la 1 august, Trezoreria a inceput sa foloseasca anumite masuri extraordinare pentru a continua sa finanteze Guvernul”,…

- Intrebat despre informațiile aparute in spațiul public, potrivit carora va aloca 3 miliarde de lei pentru fondul de rezerva al Guvernului, insa doar 322 de milioane Ministerului Transporturilor, deși ministrul Drula a cerut aproape 3 miliarde de lei, Cițu a raspuns: „La Ministerul Transporturilor…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, i-a îndemnat luni pe membrii Congresului sa actioneze "cât mai curând posibil" pentru a ridica plafonul datoriei si a permite Statelor Unite sa îsi onoreze angajamentele financiare si sa evite incapacitatea de plata,…

- Economia globala ar putea suferi o lovitura dubla brutala cauzata de stagnarea creșterii economice și majorarea prețurilor, avertizeaza economistul Nouriel Roubini, citat de Markets Insider.Roubini, profesorul de economie de la Facultatea de Business a Universitații New York poreclit „Dr.…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri CIA si armata americana ca îi pun la cale asasinarea, întrebându-se daca omologul sau american, Joe Biden, si-a dat acordul pentru o astfel de actiune, transmite AFP, preluata de Agerpres."A ratificat oare Joe Biden ordinele…

- Ca sa fim cat se poate de sinceri de la bun inceput, Klaus Iohannis nu s-a intors de la Washington doar cu șapcuța primita de la fostul președinte Donald Trump. Dar și cu asigurarea ferma ca Statele Unite ale Americii vor investi in baza militara de la Mihail Kogalniceanu, pentru a o face una dintre…

- Aceasta decizie a Biroului de Control al Activelor Straine (OFAC) de la Departamentul american al Trezoreriei nu are vreo legatura cu negocieri vizand revenirea Statelor Unite si Iranului in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a subliniat oficialul american sub protectia…