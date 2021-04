Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a raspuns informațiilor despre anularea trecerii navelor de razboi americane in Marea Neagra prin Strimtoarea Bosfor. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti. Ministerul a declarat ca continua sa monitorizeze indeaproape situația din regiune. "Sintem la curent cu informațiile despre nave,…

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP preluat de agerpres. Surse…

- Statele Unite au renuntat la desfasurarea a doua nave de razboi in Marea Neagra saptamana aceasta, prin stramtorile turcesti, in contextul tensiunilor dintre Ucraina si Rusia, conform informatiilor vehiculate miercuri de oficiali si mass-media din Turcia, transmite AFP. Surse diplomatice turce au declarat…

- Rusia a avertizat marți Statele Unite sa se asigure ca navele sale de razboi stau departe de Crimeea (anexata de Putin in 2014) „spre binele lor”, numind desfașurarea lor in Marea Neagra o provocare menita sa testeze nervii rușilor. Doua nave de razboi americane sunt așteptate sa soseasca in Marea…

- Moscova a avertizat marți Statele Unite sa stea departe de Rusia și Crimeea, spunând ca riscul de incidente este foarte mare, a declarat ministrul ajdunct de externe Serghei Riabkov, citat de agenția Interfax, preluata de Reuters. Riabkov a spus ca cele doua nave ale armatei americane…

- Statele Unite iau in considerare trimiterea unui efectiv numeros de nave de razboi in Marea Neagra in urmatoarele citeva saptamini, intr-o demonstratie de sustinere a Ucrainei pe fondul prezentei militare crescute a Rusiei la granita de est a Ucrainei, a declarat pentru CNN un oficial al apararii. NATO…

- Peste 2.400 de militari din opt state, printre care Statele Unite ale Americii, Olanda, Spania, 18 nave de lupta si 10 aparate de zbor participa in cea de-a doua parte a lunii martie la un exercitiu NATO organizat de Fortele Navale Romane in zona Marii Negre, informeaza News.ro. Fortele Navale…

- Pentagonul este ingrijorat in special de submarinele rusești, care „apar din ce in ce mai des in largul coastei Statelor Unite”, și de noua racheta hipersonica „Zircon”, care va intra in serviciul Marinei Ruse anul viitor. Militarii americani se tem ca cu ajutorul acestei rachete submarinele…