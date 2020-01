Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu intentioneaza sa discute cu autoritatile irakiene despre o ”retragere a trupelor” americane, in pofida solicitarii in acest sens a premierului demisionar irakian, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza AFP.

- "In acest stadiu, orice delegatie care s-ar duce in Irak ar fi insarcinata sa discute despre cel mai bun mod de reconfirmare a parteneriatului nostru stragic si nu sa discute despre retragerea trupelor", a declarat, citata intr-un comunicat, o purtatoare de cuvant a diplomatiei americane Morgan Ortagus.…

- Statele Unite trimit o delegatie in Irak pentru a discuta despre reconfigurarea parteneriatului strategic si despre intensificarea rolului NATO, nu despre retragerea trupelor, anunta Departamentul de Stat.

- Statele Unite nu intentioneaza sa discute cu autoritatile irakiene despre o "retragere a trupelor" americane, in ciuda cererii premierului irakian Adel Abdul Mahdi, a transmis vineri Departamentul de Stat american, potrivit AFP. "In acest stadiu, orice delegatie care s-ar deplasa in Irak ar fi insarcinata…

- Adel Abdel Mahdi, premierul in functie al Irakului, a confirmat, marti, primirea unei scrisori oficiale din partea Comandamentului trupelor americane privind retragerea efectivelor militare, anunța MEDIAFAX."Nu este vorba de o foaie de hartie cazuta din fotocopiator. Am primit o scrisoare…

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi i-a declarat luni ambasadorului american la Bagdad, Matthew Tueller, ca cele doua state ar trebui sa colaboreze pentru implementarea rezolutiei parlamentului irakian prin care se cere incetarea prezentei trupelor straine in tara, transmite Reuters, potrivit…

- Statele Unite sunt dezamagite de decizia parlamentului de la Bagdad de duminica, ce recomanda retragerea tuturor trupelor straine de pe teritoriul sau, dupa uciderea vineri a comandantului militar iranian Qassem Soleimani si a unui lider apartinand unei militii irakiene, informeaza Reuters citand…

- Retragerea trupelor americane aflate în nord-vestul Siriei, în apropierea graniței cu Turcia, va dura înca o saptamâna, a anunțat secretarul american al Apararii, Mark Esper, scrie Mediafax, citând Reuters. Esper a declarat anterior ca retragerea trupelor este parțial…