- Proteste violente in mai multe orase din Israel, dupa ce politistii au ucis din greseala un palestinian care suferea de autism. Barbatul, in varsta de 32 de ani, a fost impuscat mortal la sfarsitul lunii mai.

- Efectele economice si sociale ale pandemiei se transforma intr-o unda de soc care trece Atlanticul din America in Europa. Cazul Floyd a transformat SUA intr-un camp de confruntare intre autoritati si protestatarii furiosi. Franta cunoaste din nou tulburarile asemanatoare cu cele din vremea Jachetelor…

- Vehicule militare de peste 10 metri, pline cu soldati, au fost surpinse in apropiere de Casa Alba, relateaza CNN. Acestea au fost vazute pe Pennsylvania Avenue. Generalul Mark Milley, seful Statul Major Interarme american, a fost vazut plimbandu-se pe strazi luni seara la Washington pentru a observa…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice.

- Metropolele americane Los Angeles, Philadelphia si Atlanta, fac parte din marile orase care au anuntat, sambata, interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP, preluata de...

- Haosul continua in Statele Unite dupa ce proteste violente au erupt in urma uciderii cu sange rece a lui George Floyd de catre poliția din Minneapolis, Minnesota. In acest moment, 32 de mari orașe americane se confrunta cu proteste generalizate, violențe intre protestatari și forțele de ordine și haos,…

- Protestatarii s-au confruntat cu politia pentru a doua zi consecutiva in orasul american Minneapolis, intr-o revarsare de furie in urma mortii unui barbat de culoare, care a fost provocata de un ofiter de politie, potrivit BBC preluat de mediafax.Vezi și: Guvernul a DECIS: LISTA noilor masuri…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…