SUA: Primele modificări făcute de Biden în Biroul Oval și simbolistica lor În momentul în care Joe Biden i-a invitat pe jurnaliști în Biroul Oval miercuri, la câteva ore dupa ce a fost învestit ca al 46-lea președinte al Statelor Unite, a devenit clar ca mai multe s-au schimbat în încapere decât doar ocupantul scaunului, relateaza The Guardian.



Biden a dezvaluit noi decorațiuni în timp ce se pregatea sa semneze primele sale ordine executive, printre acestea numarându-se mai multe documente care au contramandat decizii ale predecesorului sau.



Portretul lui Andrew Jackson, un președinte populist…

Sursa articol: hotnews.ro

