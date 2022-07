Stiri pe aceeasi tema

- Imagini din satelit, obținute de CNN, ii prezinta pe membrii unei delegații ruse aflați pe un aerodrom din centrul Iranului in timp ce inspectau mai multe drone militare iraniene. Delegația rusa a vizitat in ultima luna de cel puțin doua ori aerodromul respectiv, a precizat consilierul pentru securitate…

- Ucraina a intrat in ziua 94 a razboiului cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski spune ca situația din Donbas este „foarte dificila” și ca forțele Moscovei și-au concentrat armata in atacurile din est. Noi imagini din satelit arata operațiuni militare rusești in zona orașelor Liman și Popasna, in…