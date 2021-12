Stiri pe aceeasi tema

- Compania BAT a fost nominalizata in raportul de sustenabilitate Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) pentru al douazecilea an consecutiv, fiind inca o data singura companie din industria tutunului inclusa in prestigiosul raport DJSI World Index. Raportul include primele 10% companii performante…

- Prințul britanic Harry și-a adus aportul la conceperea unui plan de acțiune pentru combaterea dezinformarii, care conține 15 masuri considerate necesare de autori pentru a limita raspândirea acestui fenomen. Raportul, care este realizat de Institutul Aspen alaturi de 16 autori și trei coordonatori,…

- Preturile in constructii si in comertul cu amanuntul vor creste alarmant pana in luna decembrie, conform datelor publicate joi de Institutul National de Statistica. Potrivit datelor publicate de INS, managerii estimeaza o relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca a aprobat miercuri preturile energiei termice livrate operatorilor de transport si distributie a energiei termice si a bonusului pentru sprijinirea producerii energiei electrice si a energiei termice in cogenerare de inalta…

- ”Am o veste buna. Am ajuns la un acord pentru a prelungi plafonul datoriei” pana in decembrie, a declarat el in hemciclul Camerei superioare a Congresului, adaugand ca spera ca acesta sa treaca ”inca de azi”. Acest acord in vederea unei cresteri a datoriei Statelor Unite – la care democrati au ajuns…

- Dacian Cioloș este noul președinte al USR-PLUS, dupa ce l-a invins pe Dan Barna in competiția interna, in condițiile in care PLUS avea mai puțini membri decat USR, semn ca Barna nu a fost votat nici macar de colegii sai. Din noua postura de șef unic, Cioloș i-a transmis, de la tribuna Congresului…

- In București s-a ajuns la o rata de infectare de 3.77 la mia de locuitori, iar membrii Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU) s-au reunit, de la ora 11.00, intr-o ședința pentru a decide noile restricții din Capitala. Surse politice ne-au declarat ca exista o disputa…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a declasificat, sambata noapte, in urma presiunilor facute de rudele victimelor, un document care face parte din ancheta sa privind posibila implicare a guvernului saudit in atacul din 11 septembrie 2001. Documentul, care dateaza din 2016, descrie contactele…