- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a apreciat ca a venit "timpul sa se actionam" impotriva "rasismului sistemic" care, in opinia sa, corupe "sufletul" Americii si a semnat marti primele decrete in acest sens, insa cu o raza limitata de actiune, comenteaza AFP. Moartea afro-americanului George…

- CHIȘINAU, 20 ian - Sputnik. Maia Sandu l-a felicitat pe Joe Biden intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Il felicit pe Excelența Sa Joe Biden, Președintele Statelor Unite ale Americii, cu ocazia investirii in funcție. Imi exprim, in numele meu și al poporului Republicii Moldova, speranța…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si fosta Prima Doamna Michelle Obama sunt cel mai admirat barbat si cea mai admirata femeie din Statele Unite ale Americii in 2020, conform studiului anual realizat de Gallup, transmite marti dpa, potrivit AGERPRES. Michelle Obama ocupa prima…

- Tensiunile post-alegeri cresc in Statele Unite ale Americii. Chiar daca Joe Biden a castigat Georgia, primind astfel un avas electoral de 306 voturi, Donald Trump tot nu isi recunoaste infrangerea. Dupa o saptamana in care acesta a fost vocal doar in mediul online, Donald Trump a participat,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, republicanul Donald Trump , a promis marti ca nu isi va proclama prematur victoria in fata contracandidatului democrat, Joe Biden, transmite dpa. 'Cred ca vom avea victoria. Dar numai cand e victorie. Nu e nevoie sa ne jucam', a raspuns Trump la emisiunea Fox…