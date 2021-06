Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Biden pregatește noi sancțiuni impotriva Rusiei pentru otravirea și trimirea dupa gratii a opozantului Alexei Navalnii, a anunțat duminica consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, citat de CNN . „Pregatim o alta serie de sanctiuni care sa se aplice in aceasta…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…

- Statele Unite vor fi alaturi de aliatii lor europeni impotriva Rusiei, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primei intalniri fata in fata cu omologul sau rus Vladimir Putin de la castigarea alegerilor de anul trecut. Biden va merge in Europa miercuri, avand pe agenda si o intalnire cu Putin…

