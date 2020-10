SUA: Posibilă amenințare activă la adresa unor înalți oficiali ai Pentagonului Oficialii americani au fost avertizați luna trecuta cu privire la o amenințare activa la adresa celor mai înalți lideri ai Pentagonului pe solul Statelor Unite, potrivit mai multor oficiali familiari informați direct asupra subiectului, relateaza NBC News.



Unii oficiali au declarat ca informarile sugereaza ca amenințarea, care ramâne activa, ar putea fi un raspuns la asasinarea din luna ianuarie a generalului iranian Qassem Soleimani deși informațiile nu au stabilit o legatura certa.



Informarile au sugerat de asemenea ca sunt vizați lideri militari care au fost implicați… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

