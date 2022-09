Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile new-yorkeze au anuntat miercuri ca incepand de joi va fi interzis portul armelor de foc, chiar daca acestea nu sunt la vedere, in celebrul cartier Times Square din Manhattan, la fel ca in multe locuri publice din stat si din New York City, informeaza AFP.

- Cu toții am vazut la televizor sau am citit pe internet știri despre incidente produse in trafic, unde șoferii și-au facut dreptate singuri folosind bate, cuțite sau chiar pistoale cu bile de cauciuc, ori despre incaierari in plina strada intre tabere rivale.Suntem siguri ca toata lumea a auzit de termenul…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in mai 2022, de 1.269.707, cu 45 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar 64% dintre acestea erau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

- Pe fondul crizei energetice provocate de razboiul Rusiei in Ucraina, tot mai multe orașe din Germania inființeaza celule de criza și pun la punct planuri de urgența.Unele orașe germane urmeaza sa organizeze locuri publice incalzite in sezonul rece pentru ședere gratuita oferita celor care, pe fondul…

- Plajele publice din Amara s-au inchis oficial in 2021. Turiștii au continuat insa sa vina. O fac și acum, cand intrarea la Plaja «Perla» e blocata de utilaje, iar Plaja «Zorilor» nu se mai vede dintre mormanele de pietriș și moloz. Nu e de mirare! Unii dintre ei vin aici de 40 de ani. Pentru ca s-au…

- Autoritatile noastre au decretat mobilizare generala pentru repararea caii ferate care leaga Galatiul de Ucraina, mai exact intre Gara Larga si Portul de marfuri. Mai multe echipe de muncitori din judetele Vrancea si Buzau vor fi aduse la Galati, pentru a finaliza cat mai repede operatiunea de inlocuire…