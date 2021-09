Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe porțiuni din zidul ridicat la granița cu Mexicul in timpul administrației președintelui Donald Trump au fost avariante din cauza inundațiilor din SUA. Agentii vamali si de paza a frontierelor SUA au confirmat ca inundatiile „istorice” la frontiera Statelor Unite cu Mexicul sunt la originea…

- Bilantul inundatiilor din nordul Turciei a crescut la 58 de morti, iar numeroase persoane sunt inca date disparute, conform unui anunt facut sambata seara de ministrul de interne Suleyman Soylu, transmite duminica DPA. Ploile puternice din ultimele zile au provocat cele mai puternice inundatii din ultimii…

- Ploile torentiale care au cazut in centrul Chinei au dus la moartea a cel putin 21 de persoane, a anuntat vineri televiziunea publica, dupa ce inundatiile devastatoare din luna iulie au provocat moartea a peste 300 de persoane, informeaza AFP. Provincia Hubei, situata la o mie de kilometri…

- Inundatiile devastatoare din vestul Germaniei au costat viata a cel putin 165 de persoane, potrivit unui nou bilant luni, in timp ce numeroase persoane sunt inca date disparute, scrie AFP, conform news.ro. In regiunea Renania-Palatinat, cea mai afectata de dezastru, "numarul mortilor este…

- Ploile torentiale si inundatiile au afectat joi mai multe tari europene, printre care si Germania, unde inundatiile au provocat o catastrofa fara precedent in ultimele doua decenii, cu cel putin 42 de morti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza AFP. Cu doua luni si jumatate inainte de alegerile…

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Inundatiile si alunecarile de teren provocate in Sri Lanka de ploile musonice au lasat in urma cel putin 17 morti si au fortat circa 270.000 de persoane sa isi paraseasca locuintele scufundate, a anuntat Centrul pentru gestionarea dezastrelor (DMC), relateaza AFP si Reuters. Majoritatea victimelor…