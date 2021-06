Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au decedat si o alta a fost ranita grav in accidentul unui balon cu aer cald la Albuquerque, in sud-vestul Statelor Unite, a anuntat sambata politia orasului, transmite AFP, arata Agerpres. Accidentul a provocat o pana de curent in zona timp de cateva ore, dupa ce balonul a…

- US Open nu va mai avea arbitri de linie la meciuri, dupa ce Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA) a declarat luni ca va implementa utilizarea arbitrajului electronic.Tehnologia arbitrajului de linie electronic a fost folosita și la ediția de anul trecut a US Open, în afara de stadioanele…

- In urma prabușirii unei telecabine in Italia, și-au pierdut viața 13 persoane, a anunțat pe Twitter serviciul de salvamontism și speologie. "Doua persoane grav ranite au fost duse cu elicopterul la Torino", a adaugat Ministerul. Tragedia a avut loc intr-o zona de altitudine, in timp ce telefericul urca…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise intr-o explozie in interiorul unei moschei din capitala afgana Kabul in timpul rugaciunilor de vineri. Ferdous Faramarz, purtatorul de cuvant al poliției din Kabul, a declarat ca Imamul moscheii se numara printre cei 12 morți și cel puțin alte 15 persoane au fost…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i menține suspendate conturile, transmite AFP. Președintele american Joe Biden crede ca platformele de socializare au responsabilitatea de a „opri amplificarea conținutului…

- Cel putin 20 persoane si-au pierdut viata si alte 70 au fost ranite dupa ce un pod pe care circula un tren de metrou cu mai multe vagoane in Ciudad de Mexico s-a prabusit peste o artera rutiera in cursul serii de luni, transmit Reuters si EFE, citate de stiri.tvr.ro. Imagini difuzate de postul local…

- Optsprezece persoane au murit dupa ce un incendiu a izbucnit sambata intr-o secție a unui spital Covid din Gujarat, India, relateaza CNN . Este aș treilea mare incendiu izbucnit in ultimul an la facilitațile de tratare și cazare a bolnavilor de coronavirus. Focul a izbucnit la secția ATI a spitalului…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat luni unui proces intre fostul presedinte Donald Trump si reteaua sociala Twitter, apreciind ca disputa este neclara, transmite Reuters. Cea mai inalta instanta americana a casat sentinta unei curti de apel care apreciase ca Trump a incalcat primul…