- Doua fete și doi baieți de 15, respectiv 16 ani, au fost raniți miercuri dimineața in apropiere de liceul la care invata, in orasul american Philadelphia, dupa ce o persoana a tras in ei dintr-o mașina SUV, au anunțat autoritațile citate de The New York Times.Atacul armat s-a produs in jurul orei locale…

- In prezent, toti cei patru sunt in stare stabila si este de asteptat sa supravietuiasca atacului, relateaza dpa, citat de Agerpres. Incidentul a creat indignare in comunitatea locala. Inclusiv guvernatorul Pennsylvaniei, Tom Wolf, a difuzat un comunicat cu mesajul "destul!"."Recentele atacuri cu arma…

- Produsa inainte de Convenția Constituționala istorica din 1787, este printre cele doar 13 texte tiparite originale despre care se știe ca au supraviețuit și una dintre cele doua care sunt inca in proprietate privata, a declarat casa de licitații Sotheby’s, intr-un comunicat de marți, potrivit CNN .…

- O politista in varsta de 36 de ani, angajata in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Buzau, a fost gasita impuscata in cap in apartamentul in care locuia. Reprezentantii IJP Buzau au declarat, pentru Agerpres, ca femeia lucra ca agent de ordine publica la Sectia de Politie Rurala Maracineni…

- Dragi doamne, dragi domnițe și, de ce nu, dragi domni… Hai, ați intrat in bucatarie? V-ați pus șorțul, v-ați acoperit capul – sau v-ați strans parul – v-ați spalat pe maini? Ca avem treaba. Cea mai cea rețeta avem azi pe ordinea de zi! Biluțe colorate din branza. Cum suna? Ca, de bune, parol de condeiera,…