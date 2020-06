Stiri pe aceeasi tema

- Orasul New York a inceput oficial luni iesirea din izolare, la fix 100 de zile de la confirmarea primului caz de contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, aflat la originea pandemiei de COVID-19 declarate de OMS, relateaza AFP si Reuters."A venit ziua ca New Yorkul sa inceapa redeschiderea…

- Cehia a relaxat incepand de luni restricțiile impuse pentru raspandirea noului coronavirus. Cel mai mult, cehi par sa se fi bucurat de redeschiderea berarilor cu terase in aer liber, potrivit Reuters. Pentru cehii, care sunt cei mai mari bautori de bere pe cap de locuitor din lume, redeschiderea teraselor…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a declarat marti, in cadrul unui discurs sustinut in parlament, ca tara sa va trebui sa aiba grija foarte mare odata cu relaxarea masurilor de izolare pentru a reduce riscul unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus, relateaza Reuters."Riscul…

- Belgia - in care perioada de varf a epidemiei noului coronavirus pare ca a fost depasita, avand in vedere o scadere a spitalizarilor - incepe sa se gandeasca la organizarea unei ridicari treptate a izolarii, au anuntat luni autoritatile sanitare federale, relateaza Reuters. Belgia este una dintre cele…

- Guvernul german a intocmit o lista de masuri pe care sa le puna in aplicare atunci cand tara va intra in faza iesiri din izolare, pe care intentioneaza sa o implementeze incepand de la 19 aprilie, se arata intr-un document, pe care Reuters scrie ca l-a putut consulta.