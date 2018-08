Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Detroit (SUA) se pregateste sa se desparta cu toate onorurile de fiica sa adoptiva Aretha Franklin, regina muzicii soul, cu funeralii demne de o eroina a miscarii pentru drepturile civile americane, relateaza EFE. Aretha Franklin, care a murit pe 16 august la 76 de ani, este cunoscuta…

- Aretha Franklin a murit in urmE cu cateva zile, la varsta de 76 ani. Cea denumitE ~Regina muzicii soul a lEsat in urmE o avere impresionantE, dar niciun testament. Prin urmare, mo"tenitorii Arethei Franklin se luptE acum, in instan:E, pentru a decide cum va fi impEr:itE averea cantEre:ei.

- MTV o va celebra pe regretata cantareata americana Aretha Franklin la gala Video Music Awards (VMA) ce va avea loc luni seara, informeaza Reuters. Ceremonia de acordare a acestor premii anuale care recompenseaza artisti de top intr-o varietate de genuri muzicale va fi difuzata live pe MTV de la Radio…

- Toate cele noua persoane aflate la bordul unui elicopter al securitatii civile nipone care s-a prabusit in ajun intr-o zona muntoasa din Japonia au decedat, au confirmat autoritatile nipone sambata, potrivit agentiei de presa Kyodo, preluata de Agerpres. Primul bilant de doi morti a fost revizuit…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters.

- Autoritațile naționale se vor mobiliza pentru a indeplini toate acțiunile necesare in vederea finalizarii cu succes a misiunii de audit in urma careia țara noastra va putea exporta carne și oua de pasare in Uniunea Europeana.

- Autoritatile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat in apropierea Berlinului sa se pregateasca de o posibila evacuare din cauza unui incendiu dintr-o padure apropiata, scrie New York Times, citand The Associated Press.

