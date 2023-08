Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis,…

- Statele Unite au anuntat inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia.Aceasta noua transa de asistenta militara cuprinde munitii pentru sistemele de rachete antiaeriene Patriot si NASAMS, munitii pentru lansatoarele multiple de rachete HIMARS, drone Hornet,…

- Statele Unite au anuntat marti inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, transmit agentiile AFP si Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Avertizare de calatorie: Dupa Grecia, inca una dintre destinațiile favorite ale romanilor se afla sub COD ROȘU…

- Statele Unite au anuntat marti inca un pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia. Noua transa de asistenta militara cuprinde munitii pentru sistemele de rachete antiaeriene Patriot si NASAMS și munitii pentru lansatoarele multiple de rachete HIMARS.

- Angajamentele Statelor Unite si ale aliatilor occidentali fata de Ucraina nu se vor diminua, a afirmat miercuri seara presedintele american, Joseph Biden, condamnand, la finalul summitului Aliantei Nord-Atlantice, incalcarea de catre Rusia a suveranitatii Ucrainei, noteaza Mediafax."Angajamentul…

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…

- Statele Unite au supraestimat cu peste 6 miliarde de dolari valoarea echipamentelor militare trimise Ucrainei, a anuntat Departamentului Apararii american.In timpul unui audit au fost descoperite ”neconcordante” in evaluarea echipamentelor trimise din SUA de la inceperea invaziei ruse in Ucraina in…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat duminica, la reuniunea G7, un nou pachet de ajutor militar de 375 de milioane de dolari pentru Ucraina si i-a spus presedintelui Volodimir Zelenski ca Statele Unite fac tot posibilul pentru a intari apararea Ucrainei in razboiul cu Rusia.