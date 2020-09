Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara asociata la Universitatea George Washington din SUA, unde preda cursuri de istorie africana, a recunoscut ca a mințit cand s-a descris toata viața ca fiind o femeie de culoare, potrivit CNN.Potrivit sursei citate, Jessica A. Krug a dezvaluit intr-un articol publicat joi pe platforma online…

- Numarul contaminarilor si deceselor cauzate de Covid-19 este in continua crestere, scrie larepubblica . In India, au fost depașite trei milioane de cazuri. Cu 61.408 noi infectati in ultimele 24 de ore, totalul a ajuns la 3,1 milioane. Este țara asiatica cu cel mai mare numar de persoane infectate cu…

- Slabiciunea WhatsApp-ului este disponibilitatea limitata pe alte platforme decat smartphone-urile. In prezent, cei care vor sa foloseasca WhatsApp pe un calculator, de exemplu, trebuie sa acceseze un container web cu optiuni limitate si o pot face doar folosind telefonul in rol de intermediar intre…

- O profesoara preda circulatia sanguina. Incercand sa explice cat mai clar, ea spuse: – Acum, copii, daca stau in cap, sangele , așa cum stiti, se va duce in cap si o sa ma inrosesc la fata. – Da, spusera copiii. – Atunci de ce atunci cand stau normal, sangele nu se duce tot in picioare?Copiii ramasera…

- Dintre cei 104 candidați din județul Neamț care au susținut proba scrisa din examenul de definitivat, un singur profesor a obținut nota 10. Este vorba de Alexandra Ghiuzan, profesor de cultura civica la Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” Horia, care preda de un an. S-au inscris 121 de profesori,…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara precizeaza ca Narciza Nedelcu, revenita in functia de director al Oficiului de Cadastru Iasi, desi a fost condamnata definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, nu poate fi demisa, intrucat nu a primit pedeapsa cu…

- Simina Maris, profesoara la Liceul Tehnologic „Ioan Slavici“ din Timisoara, a reusit sa transpuna stiintele exacte in exemple din realitate, usor de inteles pentru elevi. De asemenea, ii invata pe copii cum sa aiba propriile microferme de apartament, pe baza de principii matematice.

- Doua cadre didactice din județul Gorj au decedat ca urmare a unor accidente vasculare. Este vorba de profesoarele Carmen Șofei și Carmen Negrea. De amintit ca profesoara Carmen Șofei, avea 49 de ani, și a decedat aseara. Era de profesie inginer și preda la Colegiul Tehnic numarul 2, din Targu-Jiu. De…