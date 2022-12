Stiri pe aceeasi tema

- Numarul tinerilor cu varste sub 20 de ani din Statele Unite diagnosticati cu diabet ar putea creste mai rapid deceniile urmatoare, conform constatarilor unui studiu recent, transmite agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Armata Chinei a anuntat ca a realizat duminica, 25 decembrie, manevre navale si aeriene in apropierea Taiwanului, ca raspuns la o „provocare” taiwanezo-americana nespecificata și la „complicitatea” Statelor Unite cu autoritațile țarii insulare, informeaza agenția Reuters , citata de Agerpres . „Vom…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a cerut la Bruxelles o „atenție sporita la regimul acordarii permisului de conducere pentru tineri”, avand in vedere faptul ca statisticile arata ca tinerii sunt cei mai expuși accidentelor rutiere.

- Numarul tinerilor cu diabet zaharat a crescut in pandemie, atrag atenția medicii, care subliniaza ca depistarea precoce a diabetului trebuie prioritizata de urgența. Numarul pacienților cu diabet zaharat de tip 2 diagnosticați a ajuns la peste un milion.

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor financiar de 4,5 miliarde de dolari, iar Uniunea Europeana un ajutor separat de 2,5 miliarde de euro, acesta din urma reprezentand a doua transa dintr-un pachet de asistenta financiara de 5 miliarde de euro, au anuntat secretara Trezoreriei SUA, Janet Yellen,…

- Dobanzile vor continua sa creasca in Romania si in perioada urmatoare, la fel si indicii ROBOR si IRCC, anticipeaza unii specialisti. In plus, se va inregistra si o franare a economiei, spune redactorul sef la Ziarul Financiar, Sorin Paslaru, invitat, vineri, la RRA: Sorin Paslaru: Probabil ca si Romania…

- Adulții care dorm cinci ore pe noapte se pot confrunta cu un risc mult mai mare de a dezvolta doua sau mai multe boli cronice, cum ar fi boli de inima, cancer sau diabet. Cat este recomandat sa dormi?

- Prima aeronava C919, conceputa pentru a concura cu modelele populare cu o singura punte produse de Airbus si Boeing, va fi livrata pana la sfarsitul anului, a relatat agentia de stiri Xinhua. Vestea a venit la o zi dupa ce pe retelele de socializare au fost postate fotografiile de la o ceremonie de…