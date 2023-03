SUA nu are inca semnale ca Rusia ar putea folosi armele tactice nucleare in vreun fel, deși Putin a anunțat un plan in acest sens, ce ar implicfa și aliatul Belarus. „ Urmarim aceasta situație cat se poate de bine. Nu am observat nicio manevra a domnului Putin de a acționa in sensul planului anunțat”, a declarat John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategica al Consiliului pentru Securitate Naționala de la Casa Alba, raspunzand la o intrebare privind decizia Rusiei de a transfera armament nuclear tactic in Belarus. „Și nu am observat indicii ca domnul Putin inclina spre, se apropie sau…