Candidatul democrat la presedintia americana Joe Biden a declarat marti ca va dezvalui numele mult asteptatului partener si candidat la functia de vicepresedinte in prima saptamana a lunii august, informeaza AFP si Reuters. "Voi face o alegere in prima saptamana a lunii august", a anuntat Joe Biden in cadrul unei conferinte de presa organizate in orasul natal Wilmington din statul Delaware."Si va promit ca o sa va spun cand o voi face", a adaugat candidatul democrat la functia de presedinte al SUA. Biden (77 de ani), castigator in alegerile primare din cadrul Partidului Democrat, alegeri marcate…