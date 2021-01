Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal uriaș a izbucnit in Statele Unite chiar pe ultima suta de metri a mandatului de președinte al lui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a fost inregistrat in timp ce incerca sa-l convinga pe un oficial al comisiei electorale din statul Georgia „sa-i faca rost” de voturile necesare pentru…

- In ciuda insistentelor tot mai ridicole ale actualei administratii de la Casa Alba, Donald Trump a pierdut alegerile. Acest lucru nu inseamna, insa, ca va parasi Biroul Oval imediat, iar in ultimele doua luni de mandat, neconstrans nici macar de ratiuni electorale, Trump are la dispozitie o gama variata…

- In ciuda insistentelor tot mai ridicole ale actualei administratii de la Casa Alba, Donald Trump a pierdut alegerile. Acest lucru nu inseamna, insa, ca va parasi Biroul Oval imediat, iar in ultimele doua luni de mandat, neconstrans nici macar de ratiuni electorale, Trump are la dispozitie o gama variata…

- In ciuda insistentelor tot mai ridicole ale actualei administratii de la Casa Alba, Donald Trump a pierdut alegerile. Acest lucru nu inseamna, insa, ca va parasi Biroul Oval imediat, iar in ultimele doua luni de mandat, neconstrans nici macar de ratiuni electorale, Trump are la dispozitie o gama variata…

- Andrei Crețu, un roman care lucreaza in domeniul financiar in New York, a filmat imaginile pentru Libertatea.Mai multe organizații media din Statele Unite ale Americii au anunțat ca Joe Biden este noul președinte al SUA, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania.La scurt timp dupa anunț, pe strazile din…

- Statele Unite ale Americii, tara afectata cel mai mult de coronavirus, a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de infectare – 127.021, iar candidatul democrat Joe Biden, care este aproape de obtinerea voturilor pentru fotoliul de la Casa Alba, a promis ca va actiona pe frontul impotriva Covid-19…

- Joe Biden a castigat miercuri in statele-cheie Michigan si Wisconsin, recucerind o parte importanta a "zidului albastru' pierdut de democrati la alegerile prezidentiale din Statele Unite de acum patru ani si reducandu-i mult sansele de realegere presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump,…

- Donald Trump incearca sa obtina cel de-al doilea mandat la Casa Alba, insa sondajele il dau favorit pe contracandidatul Joe Biden. Alegerile din Statele Unite vor avea loc marti, 3 noiembrie. Legendara gimnasta a Romaniei a fost insa eliminata in al doilea episod. Intr-un ultim mesaj, Trump i-a spus…